Alexandre Vincendet, candidat LR aux législatives dans la 7e circonscription, est l’invité de 6 minutes chrono. Il évoque sa qualification pour le second tour le 19 juin.

Alexandre Vincendet a gagné son pari. Le maire LR de Rillieux-la-Pape a réussi à s’inviter au second tour des élections législatives dans la 7e circonscription du Rhône, en éliminant la députée sortante Ensemble Anissa Khedher. Il s’agit d’ailleurs de la seule candidate de la majorité présidentielle à ne pas s’être qualifiée pour le second tour. “C’est le fruit d’un travail de huit ans sur ce territoire (…) Au-delà des étiquettes politiques, quand on fait le travail sur le terrain et en faisant preuve d’une liberté de parole, les électeurs font autrement que les vents nationaux”, analyse-t-il.

Au second tour, il affrontera le candidat Nupes Abdelkader Lahmar. “Cet entre-deux tours, c’est un combat de société. J’ai toujours combattu les extrêmes”. Alexandre Vincendet appelle au rassemblement derrière sa candidature “pour faire face aux extrêmes”. Le président de la fédération LR commente aussi les résultats décevants de sa famille politique dans les autres circonscriptions du Rhône.