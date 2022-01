Ain : Valérie Pécresse s'oppose à la fermeture de la centrale nucléaire de Bugey

Samedi, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, était en visite à la centrale nucléaire de Bugey (Ain). Elle s'est prononcée contre la fermeture du site. Elle a appelé à la "remobilisation massive de la filière".

Si Yannick Jadot avait choisi Lyon pour un meeting samedi, Valérie Pécresse était elle en déplacement dans l'Ain ce 29 janvier. La candidate des Républicains a longuement évoqué sa vision, favorable à l'énergie nucléaire, sur le site du Bugey. Pour la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, la fermeture du site serait "une folie".

Après avoir adressé un tacle à Emmanuel Macron concernant sa politique énergétique "qui nous amène droit dans le mur" à cause des "prix de l’énergie qui s’envolent" et l’absence d’"assurance d’être approvisionnés", Valérie Pécresse a livré son sentiment sur les les réacteurs nucléaires de 3e génération, les EPR.

Elle souhaite "établir un plan de sauvetage pour EDF"

"Il nous faut remobilisation massive de la filière. Nous devons avoir un plan de relance gaullien pour l'énergie, relancer la production nucléaire avec six EPR à horizon 2035. Et pour 2050, avoir une réflexion sur les autres EPR que nous aurons à construire, a-t-elle annoncé. La première chose que je demanderai à mon premier ministre, c’est d’établir un grand plan de sauvetage d’EDF, cette très grande entreprise que le gouvernement a mis à genoux en prélevant les recettes dont elle a besoin pour ses investissements et le renouvellement du parc nucléaire."

Enfin, lors de cette visite à la plus ancienne centrale nucléaire de France depuis la fermeture de Fessenheim en 2020, la candidate LR a parlé des énergies renouvelables. D'après elle, "Il est impératif pour le pays, (d’avoir) du solaire, de la biomasse, de la méthanisation, de la géothermie". Si elle omettait délibérément l’éolien, c'est car "nous avons atteint dans certains territoires le seuil de tolérance de la part des habitants".

