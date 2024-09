Météo : entre nuages et éclaircies, une journée lourde lundi 2 septembre à Lyon

Le temps sera lourd ce lundi à Lyon avec un ciel entre nuage et éclaircies.

Il fera de nouveau chaud et lourd ce lundi à Lyon. Dès 7 h, le mercure atteint les 20°C et continuera de grimper jusqu'à 29°C dans l'après-midi, soit 4°C de plus que la normale de saison. Le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages.

La soirée et la nuit resteront relativement lourde avec environ 25°C en soirée et pas moins de 20°C dans la nuit. A noter que la journée de mardi devrait être également chaude mais une dégradations est attendue en fin de journée avec des orages.