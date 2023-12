Agression filmée d'une ado à Lyon : quatre gardes à vue et une enquête ouverte

Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur la violente agression filmée et diffusée dont a été victime une jeune fille à Lyon.

Quatre adolescentes ont été placées en garde à vue, l'une dans la nuit et les trois autres ce vendredi matin à Lyon, suspectées d'être les auteurs de la violente agression d'une jeune fille, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les faits se sont produits dans un sous-sol d'immeuble situé dans le 9e arrondissement de Lyon a appris Lyon Capitale, confirmant une information de nos confrères de BFM Lyon.

L'agression a bien eu lieu dans le 9e arrondissement de Lyon

Les images sont devenues virales ce jeudi soir, mais l'agression remonte au 10 octobre précise le parquet de Lyon, qui indique par ailleurs qu'une plainte avait été déposée le 12 octobre. La jeune fille âgée de 13 ans a reçu un jour d'ITT, une enquête a été ouverte des chefs de violences aggravées et menaces de mort réitérées par la DDSP du Rhône.

Selon nos confrères du Progrès, l'une des suspectes de 13 ans s'est présentée au commissariat du 9e arrondissement ce jeudi soir, reconnaissant les faits et expliquant avoir fait l'objet de nombreuses menaces de mort sur internet. Les identités et adresses des auteurs présumés, mais également de la victime, ont en effet été largement relayées sur des canaux d'extrême droite.

Toujours visible sur X ce vendredi la vidéo a été signalée de nombreuses fois à la plateforme Pharos, un site du gouvernement français pour signaler des contenus et comportements en ligne illicites, comme des violences, la mise en danger de personnes ou encore des menaces. Depuis jeudi soir, la préfecture du Rhône et la police nationale demandent aux internautes de ne plus la partager.

