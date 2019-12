Agenda : que faire à Lyon un week-end de Fête des Lumières ?

Partie intégrante de l’histoire de Lyon, la Fête des lumières va occuper la ville tout le week-end. Pour ceux qui souhaitent découvrir Lyon et son histoire autrement, d’autres événements sont organisés à Lyon durant tout le week-end.

Forcément, la Fête des Lumières

Difficile d'échapper ce week-end à l'événement le plus populaire de l'année à Lyon. Quatre jours de fête cette année pour redécouvrir la ville. Une édition prometteuse avec nos coups de cœur et quelques déceptions (lire ici) qui s'achèvera ce dimanche par une rivière de lumières sur la Saône. Une œuvre éphémère constituée de 20 000 petits bateaux lumineux, chargés des messages des Lyonnais. Pour tout savoir sur cette édition 2019 de la Fête des lumières, cliquez ici, ici, et ici.

Portraits de Lyon, la nouvelle exposition au musée Gadagne

L’exposition Portraits de Lyon a ouvert ses portes ce mercredi. Une balade autour du récit synthétique de l’histoire de la capitale des Gaules. L’exposition est structurée autour de trois grandes questions : Peut-on définir Lyon ? Comment Lyon est devenu Lyon ? Et Lyon aujourd’hui ? Elle met en scène l’histoire de Lyon en mêlant données historiques et géographiques, objets de collection ou symboliques, personnages témoins fictifs, films immersifs ou d’animation.

Du 4 décembre 2019. Tarif : 8€, réduit 6€. Week-end d’ouverture exceptionnellement gratuit les 7 et 8 décembre 2019 à l’occasion de la Fête des lumières.

La Biennale toujours ouverte

La Biennale d'art contemporain continue à Lyon jusqu'au 5 janvier prochain. Un événement à découvrir au sein des usines Fagor sur 29 000 m2 ainsi qu'au musée d'art contemporain de Lyon. Pour cette 15e édition intitulée “Là où les eaux se mêlent”, Lyon Capitale vous propose deux focus sur les œuvres de deux des 47 artistes exposés durant cette Biennale.

Du mardi au vendredi, de 11h à 18h, le week-end de 11h à 19h. Plein tarif : 17€, Tarif réduit : 9€

La ville imaginaire de Tony Garnier

Depuis le 16 octobre, les archives municipales de la ville de Lyon consacrent une exposition au travail de l'architecte Tony Garnier et de sa collaboration avec le maire de l'époque à Lyon : Tony Garnier.La première partie de l'exposition retrace sa formation technique au collège de la Martinière, puis son apprentissage de l’architecture dans les écoles des Beaux-Arts de Lyon et de Paris et enfin à Rome, où il se révèle avide de modernité. La seconde partie, propose une immersion au sein de l'oeuvre de Tony Garnier de sa “ville neuve” à la “cité industrielle”.

Entrée libre, du mardi au samedi de 13h à 18h.

Musique sacrée de Venise à Lyon le 8 décembre

Certains ensembles se contentent de jouer (parfois avec grand bonheur) des partitions connues de tous, offrant au mieux un “nouvel éclairage”, satisfaisant au pire les foules qui ne se déplacent qu’en terrain connu. D’autres préfèrent aller chercher des œuvres inédites, voire des compositeurs totalement inconnus… C’est le cas de l’ensemble Céladon. Tant de partitions oubliées – parfois incomplètes – jonchent les rayons des bibliothèques et l’on continue à jouer sans cesse et chaque saison une vingtaine de “tubes”, certes magnifiques, mais tout de même… Car qui connaît Natale Monferrato, ce compositeur vénitien qui fut ami de Monteverdi, rival de Cavalli et collègue de Legrenzi ? Pas grand monde jusqu’ici. C’était sans compter avec l’initiative et les recherches de Paulin Bündgen, le directeur artistique de Céladon (et contre-ténor au timbre de voix hors du commun), qui vient réhabiliter quelques pages d’une musique sacrée extraite du corpus bouillonnant de la Venise du XVIIe siècle. Bravo, Céladon !

Musique sacrée dans la cité des Doges – Concert aux chandelles, au profit de l’Unicef – Dimanche 8 décembre à 17h à la chapelle de la Trinité, dans le cadre des Grands Concerts.

Spectacle de danse sur glace pendant la Fête des lumières

Pendant la Fête des lumières, les Lyonnais pourront découvrir sous la verrière des Subsistances (quai Saint-Vincent) la performance sur glace de Stephen Thompson, mise en scène par Xavier Veilhan. Danse, magie et patinage seront au rendez-vous.

Xavier Veilhan & Stephen Thompson / Compulsory Figures – Du 5 au 8 décembre aux Subsistances.

