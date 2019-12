Concert : musique sacrée de Venise à Lyon le 8 décembre

Céladon est un ensemble qui défriche. Ce dimanche, il redonne vie aux partitions de Monferrato, un ami de Monteverdi. À la lumière des chandelles.

Certains ensembles se contentent de jouer (parfois avec grand bonheur) des partitions connues de tous, offrant au mieux un “nouvel éclairage”, satisfaisant au pire les foules qui ne se déplacent qu’en terrain connu. D’autres préfèrent aller chercher des œuvres inédites, voire des compositeurs totalement inconnus… C’est le cas de l’ensemble Céladon. Tant de partitions oubliées – parfois incomplètes – jonchent les rayons des bibliothèques et l’on continue à jouer sans cesse et chaque saison une vingtaine de “tubes”, certes magnifiques, mais tout de même… Car qui connaît Natale Monferrato, ce compositeur vénitien qui fut ami de Monteverdi, rival de Cavalli et collègue de Legrenzi ? Pas grand monde jusqu’ici. C’était sans compter avec l’initiative et les recherches de Paulin Bündgen, le directeur artistique de Céladon (et contre-ténor au timbre de voix hors du commun), qui vient réhabiliter quelques pages d’une musique sacrée extraite du corpus bouillonnant de la Venise du XVIIe siècle. Bravo, Céladon !

Musique sacrée dans la cité des Doges – Concert aux chandelles, au profit de l’Unicef – Dimanche 8 décembre à 17h à la chapelle de la Trinité, dans le cadre des Grands Concerts

[Article extrait du cahier Culture de Lyon Capitale n° 794 – Décembre 2019]