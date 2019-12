Lyon : spectacle de danse sur glace pendant la Fête des lumières

Pendant la Fête des lumières, les Lyonnais pourront découvrir sous la verrière des Subsistances (quai Saint-Vincent) la performance sur glace de Stephen Thompson, mise en scène par Xavier Veilhan. Danse, magie et patinage seront au rendez-vous.

Mise en scène par Xavier Veilhan, artiste international à qui l’on doit les sculptures monumentales Les Habitants à la Cité internationale, Compulsory Figures est une installation avec patinoire, dispositif vidéo-son-lumière et un virtuose de la glisse, Stephen Thompson. L’objectif du danseur-patineur est de redonner vie à une discipline olympique en explorant les figures imposées, comme le ferait un archéologue du mouvement à la recherche de la précision, des techniques qui consistaient à graver plusieurs fois de suite dans la glace l’exacte même forme circulaire. Ces figures s’affranchissent ici de toute contrainte ou règle et se trouvent dans un dialogue avec les éléments scénographiques pour inventer des tableaux chorégraphiques.

“Apesanteur horizontale”

“À l’origine de cette création, dit Xavier Veilhan, il y a une fascination enfantine pour les pratiques de glisse sur glace. Ce qui m’attire toujours aujourd’hui, c’est l’apesanteur horizontale que seule peut produire la glace. Quand Stephen Thompson chausse ses patins, il ne semble plus soumis aux lois physiques du commun des mortels. Son niveau de patinage et sa présence athlétique sur la glace métamorphosent instantanément l’atmosphère d’une patinoire. Comme si deux réalités parallèles entraient en collision. Le travail que je mène actuellement vise à recréer de tels moments. Cette pièce cristallise toute ma perception du spectacle et de la fiction. En patinage sur glace, les compulsory figures représentent une manière de dessiner qui utilise pleinement un espace disponible avec des patins aux pieds et sur une surface glacée.”

Autour de cette spectaculaire performance se grefferont d’autres événements, comme un “workshop brunch” sur glace avec Stephen Thompson (le 7 décembre) pour lequel il est conseillé d’apporter ses patins. Après le spectacle du 7, une soirée spéciale aura lieu avec la DJette et compositrice Maud Geffray. En première partie, seront projetés des films de Xavier Veilhan sur une musique de Philip Glass réinterprétée par Maud Geffray (machines) et Laure Brisa (harpe). Et bien sûr la seconde partie se déroulera sur une piste de danse survoltée…

Xavier Veilhan & Stephen Thompson / Compulsory Figures – Du 5 au 8 décembre aux Subsistances

