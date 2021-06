Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais sera bien jugé pour meurtre devant les assises

Le tueur présumé de la petite Maëlys sera bien jugé devant les assises pour meurtre, confirme l’ordonnance rendue par les juges d’instruction de Grenoble.

Tout juste condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’Arthur Noyer, Nordahl Lelandais voit une autre affaire dans laquelle il est mis en cause se préciser. Selon une information du Dauphine Libéré, les juges d’instruction de Grenoble, en charge du dossier, ont rendu, le 1er juin, leur ordonnance de mise en accusation. Celle-ci ordonne le renvoi devant la cour d’assises de l’Isère de Nordahl Lelandais.

Il ne sera pas jugé pour assassinat et viol

Il y sera jugé pour le meurtre, précédé de l’enlèvement et de la séquestration de Maëlys De Araujo, âgée de 15 ans au moment des faits, en 2017. Il est également accusé d’agressions sexuelles sur deux jeunes cousines, ainsi que de détention et enregistrement d'images pédo-pornographiques. Notons que la justice n’a pas suivi la demande de la famille de la petite fille, qui souhaitait que Nordahl Lelandais soit jugé pour assassinat et viol, précisent nos confrères. La date du procès n’a pas encore été fixée.

