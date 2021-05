30 ans avaient été requis, Nordahl Lelandais condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Arthur Noyer

La cour d'assises de la Savoie a condamné, mardi soir, l'ancien maître-chien Nordahl Lelandais à 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers, pour le meurtre d'Arthur Noyer. Le parquet avait requis 30 ans de prison. Nordahl Lelandais était devant la cour d'assises de la Savoie pour le meurtre d'Arthur Noyer qu'il aurait commis en 2017. L'accusé a reconnu avoir pris le caporal en stop à la sortie d'une boîte de nuit. Selon lui, une bagarre aurait éclaté plus tard dans la nuit et se serait terminée par une chute mortelle d'Arthur Noyer.

Une rixe pour un motif futile qui dégénère, une chute mortelle et une panique qui le pousse à éteindre leurs téléphones et cacher le corps d'Arthur Noyer. Voilà la version des faits de Nordahl Lelandais, qu'il a maintenu tout au long de la matinée d'audience, vendredi. Malgré les questionnements du président, des parties civiles, de l'accusation et de son avocat, l'accusé est resté inflexible. En début d'interrogatoire il insiste : "je n'ai jamais voulu le tuer. Jamais, jamais, jamais".

30 ans de réclusion criminelle ont été requis ce mardi matin 11 mai contre Nordahl Lelandais. La peine maximale. La cour d'assises de la Savoie a finalement condamné, mardi soir, l'ancien maître-chien Nordahl Lelandais à 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers