Aéroport de Lyon : quatre nouvelles lignes vers les Canaries à partir d'octobre

La compagnie aérienne Volotea va développer son offre lyonnaise à partir du mois d'octobre en proposant quatre nouvelles lignes vers les îles Canaries au départ de Lyon Saint-Exupéry.

"La compagnie y basera un Airbus A319 et créera 34 emplois directs", précise la compagnie dans un communiqué.

Ainsi, depuis Lyon, des vols seront assurés, tous les samedis à partir du 17 octobre vers Grande Canarie et Lanzarote et tous les dimanches à partir du 18 octobre vers Fuerteventura et Tenerife.

Les réservations sont d'ores et déjà possibles.

« Nous sommes très heureux d'annoncer ces quatre nouvelles destinations vers les îles Canaries depuis Lyon, notre nouvelle base française, où notre développement sera l’un des plus importants cette année sur notre réseau. Nous souhaitons continuer à accroitre notre offre à Lyon et proposer toujours plus de destinations et possibilités depuis Saint-Exupéry » explique Pierfrancesco Carino, le Directeur général de ventes de Volotea.