David Metaxas
Me David Metaxas @Tim Douet

Accusations de viols : l'avocat lyonnais David Metaxas placé en garde à vue

  • par La Rédaction

    • David Metaxas, célèbre avocat lyonnais, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viols et agressions sexuelles sur d'anciennes stagiaires. Une instruction a été ouverte par le parquet de Chambéry.

    L'avocat pénaliste lyonnais David Metaxas a été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête pour viols et agressions sexuelles, a indiqué à l'AFP le parquet de Chambéry, confirmant une information du Progrès.

    "L'intéressé est en garde à vue depuis ce matin" lundi, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour viols, viols aggravés et agressions sexuelles, confiée à un juge d'instruction de Chambéry, a précisé le procureur de Chambéry Xavier Sicot. M. Sicot n'a pas souhaité donné plus de précisions concernant les accusations visant l'avocat, mais selon le Progrès, les plaignantes seraient d'anciennes stagiaires de son cabinet.

    Son avocat, Me Alain Jakubowicz, n'était pas joignable dans l'immédiat. Lundi matin, un procès dans une affaire d'assassinat devant la cour d'assises du Vaucluse a dû être renvoyé en raison de l'absence de l'avocat lyonnais, pour raisons "insurmontables", a dit la cour, selon le quotidien Vaucluse matin.

    Ce n'est pas la première fois que le pénaliste, qui a notamment défendu des membres du grand banditisme, à affaire à la justice.

    Mis en examen en 2012 pour recel de violation du secret professionnel dans l'affaire de corruption de l'ex-numéro deux de la police judiciaire de Lyon, Michel Neyret, Me Metaxas avait été relaxé lors du procès en 2016.

    Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice

