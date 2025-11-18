Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : on respire toujours bien ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air est toujours relativement bonne ce mardi 18 novembre à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, grâce notamment à des conditions météorologiques favorables.

    On respire toujours bien à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce mardi 18 novembre 2025. Si Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes attend a une légère augmentation des polluants atmosphériques, notamment des particules fines, avec la baisse des températures et donc l'utilisation des chauffages, ce mardi, les concentrations de particules fines, d'ozone et de dioxyde de soufre seront bonnes.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique, la qualité de l'air sera bonne.

    Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice

