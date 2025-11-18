Pollution à Lyon : on respire toujours bien ce mardi

La qualité de l'air est toujours relativement bonne ce mardi 18 novembre à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, grâce notamment à des conditions météorologiques favorables.

On respire toujours bien à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce mardi 18 novembre 2025. Si Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes attend a une légère augmentation des polluants atmosphériques, notamment des particules fines, avec la baisse des températures et donc l'utilisation des chauffages, ce mardi, les concentrations de particules fines, d'ozone et de dioxyde de soufre seront bonnes.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique, la qualité de l'air sera bonne.