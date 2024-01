Après la grève de plusieurs établissements, mardi 23 janvier, la mairie de Villeurbanne revient sur sa décision de supprimer huit postes d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).

C’est une victoire pour les syndicats. Hier, mardi 23 janvier, plus de 150 agents municipaux et personnels éducatifs étaient réunis devant la mairie de Villeurbanne pour contester la suppression de huit postes d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). Face à la contestation, le syndicat Force ouvrière, le SNUDI-FO et la CFDT ont été reçu ce mercredi par la mairie.

La mairie de Villeurbanne a donc pris la décision à la fin de la rencontre de revenir sur sa décision. Une décision dont se "félicitent" les syndicats et personnels éducatifs et qui est "à mettre au compte de la mobilisation des personnels." FO a également indiqué dans un communiqué que la mairie s’était "par ailleurs engagée à effectuer des propositions concernant les conditions de travail des ATSEM."