A47 et A6 bloquées près de Lyon : les itinéraires de déviation à suivre

Les autoroutes A47 et A6/M6 seront bloquées dans l'après-midi près de Lyon. Il est conseillé de suivre les déviations mises en place par la préfecture du Rhône.

Les agriculteurs poursuivent les blocages. Après l'autoroute A7 dans la Drôme ce mardi, la FDSEA du Rhône et les Jeunes agriculteurs sont en route pour bloquer l'autoroute A47 à hauteur de Givors et l'autoroute A6 à Limonest. La préfecture du Rhône a ainsi communiqué des itinéraires de déviation à suivre, estimant que "le tunnel de Fourvière, le périphérique Nord et les réseaux secondaires suggérés par les GPS seront extrêmement saturés".

Au niveau du Noeud de Ternay, la circulation sera coupée à hauteur de la sortie 9.3 de l'A47 dans le sens Givors-Saint-Etienne et à hauteur de la sortie 11 dans le sens Saint-Etienne-Lyon. Il est ainsi recommandé d'emprunter la D342 et l'A450 dans les deux sens de circulation.

Au niveau de la Porte de Lyon, la circulation sera coupée sur la A6/M6 après la jonction avec l'autoroute A89 dans le sens Paris-Lyon et à hauteur de la sortie 34 dans le sens Lyon-Paris. La bretelle d'accès à Lyon depuis l'autoroute A89 sera également fermée. Il est recommandé d'emprunter l'A46 et la RN346 (rocade Est) dans les deux sens.