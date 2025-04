Afin de promouvoir l'égalité des chances, France Travail organise un festival dédié à l'emploi féminin le 16 mai prochain aux Puces du Canal de Villeurbanne.

"Uniques et Pluri'elles", c'est le nom du festival dédié aux femmes organisé aux Puces du Canal de Villeurbanne le 16 mai prochain. Crée par France Travail, cet évènement a pour but de favoriser l'égalité des chances lors d'une matinée. Le festival rassemblera l'ensemble des dispositifs d'inclusion professionnelle et une cinquantaine d'exposants autour des Puces du Canal.

"Uniques et Pluri'elles" est ouvert à toute, peu importe la situation professionnelle. Au programme, des rencontres de mentors et de coachs, des solutions de reconversions professionnelles mais aussi des ateliers découvertes de métiers. Des offres d'emplois seront également à pourvoir lors de cette matinée. Au total, une vingtaine de recruteurs à la recherche de profils féminins seront présents pour des job-datings.

