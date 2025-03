Villefranche : un camion percute "volontairement" une jeune conductrice, le suspect arrêté 

L’accident s’est déroulé samedi 8 mars à Anse, sur la RD306. La jeune conductrice serait une "miraculée" après que sa voiture a percuté un poteau de plein fouet.

Les photos sont impressionnantes et révèlent la violence de l’impact. Samedi 8 mars, dans la matinée, un accident qui aurait pu être dramatique s’est déroulé à Anse, sur le RD306, près de Villefranche-sur-Saône. Une jeune conductrice de 19 ans a en effet percuté de plein fouet un poteau après avoir été percutée par un camion. Le père de la jeune accidentée a révélé les détails de l'incident sur son compte X (ex-Twitter). "Voilà ce qu'il reste de la voiture de ma fille après qu'un chauffeur poids lourd à pété un câble, l'a doublée et volontairement et délibérément balancée dans le décor", écrit-il.

Voilà ce qu'il reste de la voiture de ma fille après qu'un chauffeur poids lourd à pété un câble, l'a doublée et volontairement et délibérément balancée dans le décor.

Douleurs dos et cervicales, transportée.

Me voilà aux urgences à patienter.

Gendarmes sur place, 3 témoins pic.twitter.com/TYjAUNu2Yb — Le Vev (@le_vev) March 8, 2025

Trois automobilistes auraient également été témoins de l’accident, dont un qui aurait poursuivi le chauffeur et "tout filmé avec sa dash-cam", précise le père de la jeune fille. Une plainte a été déposée pour "violences aggravées et délit de fuite." Une heure après les faits, le chauffeur s’est présenté aux forces de l’ordre et a été interpellé.

La victime aurait perdu connaissance face à la violence du choc et souffrirait de douleurs au dos et aux cervicales. Elle a rapidement été transportée aux urgences et serait, selon un médecin, "une miraculée." Elle a finalement pu rentrer chez elle samedi soir.

Lire aussi : Lyon : un homme blessé par balle dans le quartier de la Guillotière