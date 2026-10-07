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Lyon : plusieurs milliers de manifestants ont défilé pour la Palestine ce samedi
Un rassemblement pro-Palestine.©Loane Carpano

À Vénissieux, une manifestation propalestinienne interdite par le préfet du Rhône

  • par Corentin Lucas
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    • La préfecture du Rhône a interdit un rassemblement en soutien à "la résistance palestinienne" qui devait se tenir ce mercredi 7 octobre à Vénissieux, trois ans après les attaques survenues en Israël.

    La préfecture du Rhône a décidé d’interdire en urgence un rassemblement prévu ce mercredi 7 octobre à Vénissieux, à l’occasion du troisième anniversaire des attaques terroristes commises en Israël à la même date, en 2023. Un appel à manifester à 19h, place du marché des Minguettes, avait été diffusé sur les réseaux sociaux et par des tracts, en soutien à "la résistance palestinienne".

    Selon la préfecture, le rassemblement n’avait fait l’objet d’aucune déclaration auprès des autorités. Elle justifie la mesure par "des risques sérieux de troubles à l’ordre public et d’expression de propos haineux à l’égard de la communauté juive".

    Le rassemblement de 2025 comme justification

    Pour justifier cette interdiction, le préfet Étienne Guyot remet sur la table un rassemblement non déclaré survenu le 7 octobre 2025 au même endroit. Des banderoles "Vive le déluge d’Al-Aqsa", faisant référence au nom donné par le Hamas aux attaques, avaient été déployées. Ces faits avaient causés l’ouverture d’une procédure pour apologie du terrorisme. Procédure qui serait d’ailleurs toujours en cours. Près de 200 personnes étaient présentes l’an passé, dont des militants issus potentiellement de groupements dissous.

    Banderole déployée lors du rassemblement de 2025. @Capture d'écran X

    À noter que l’arrêté interdit également tout rassemblement non déclaré du même type entre 17h et minuit à Feyzin, Saint-Fons, Lyon 7e, Lyon 8e, Bron, Saint-Priest et Corbas. "Trois ans après les attaques terroristes du 7 octobre, notre devoir est de préserver cette date dédiée à la commémoration et aux hommages à l’égard des victimes, dont 51 de nos compatriotes, de leurs familles, et de leurs proches", conclut le préfet Étienne Guyot.

    Lire aussi : "Il n'y a pas de polémique" : le maire de Vénissieux hisse le drapeau palestinien sur le fronton de l’Hôtel de ville

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