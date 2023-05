A Vénissieux, une centaine de lycéens participe à une marche pour l'égalité

Une marche symbolique, en écho à la "Marche des Beurs" sera organisée mardi 23 mai à Vénissieux.

C'est un mouvement organisé en écho à la "Marche des Beurs", qui fête cette année ses 40 ans. Mardi 23 mai, une centaine de lycéens et collégiens de Vénissieux vont marcher sur 500 mètres entre la mairie de Vénissieux et le lycée Jacques-Brel dans le cadre d'un projet pédagogique et d'une journée dédiés au thème de l'égalité. La marche réunira au total, trois classes du lycée Jacques-Brel, et une classe d'un collège de Corbas.

Un projet pédagogique sur l'égalité

L'historien spécialiste des questions migratoires, Yvan Gastaut donnera ensuite une conférence, et des marcheurs historiques comme Christian Delorme et Farid Lawa seront également de la partie.

Pour mémoire, c’est à la suite d'affrontements survenus en 1983 aux Minguettes, entre des jeunes et des policiers, que la marche pour l'égalité et contre le racisme, "Marche des Beurs" avait été initiée. Partie de Marseille le 15 octobre, elle s’est achevée à Paris le 3 décembre par un défilé réunissant plus de 100 000 personnes.