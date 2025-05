A Tassin-la-Demi-Lune, un parieur remporte plus de 100 000 € avec une mise de 3 €

Illsutration bureau de tabac PMU. (Photo Corinne Simon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Un parieur a remporté plus de 100 000 € dans un bureau de tabac de Tassin-la-Demi-Lune.

Le vendredi 9 mai, un homme a remporté 104 460 € au pari Quinté + en misant seulement 3 € au tabac des Trois-Renards à Tassin-la-Demi-Lune dans la métropole de Lyon. Il est le deuxième parieur à remporter plus de 100 000 € dans le département depuis le début de l'année.

Le premier avait empoché plus de 107 000 € en mars dernier à Vénissieux. En 2024, sept personnes avaient remporté plus de 100 000 € dans le Rhône, avec notamment un record de plus d'un million d'euros remporté dans un tabac de Lyon.