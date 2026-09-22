Lyon : une enquête pour meurtre ouverte après la découverte du corps d’un homme dans le Rhône

Le corps de l’homme a été repêché en fin d’après-midi. Photo illustration ©Mathilde Régis

Après la découverte, samedi 19 septembre, du corps d’un homme d’une quarantaine d’années dans le Rhône, une enquête pour meurtre a été ouverte par les autorités.

On en sait désormais un peu plus sur le drame qui s’est noué samedi 19 septembre, après la découverte du corps d’un homme d’une quarantaine d’années dans le Rhône, à hauteur du quai Charles-de-Gaulle, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Selon les informations du Progrès, la victime aurait été retrouvée pieds et poings liés, laissant présager la piste d'un homicide. Une enquête pour meurtre a donc été ouverte, a indiqué le parquet de Lyon. Elle a été confiée à la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône.

"Les investigations ainsi que les examens médico-légaux ordonnés par le parquet visent à préciser les circonstances et les causes exactes de ce décès et déterminer si ce décès est consécutif à l’intervention d’un tiers", poursuit le parquet.

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