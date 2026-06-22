Loire : Linamar redémarre après la grève

Un accord a été trouvé entre les employés de Linamar et la direction pour mettre fin à la grève qui avait commencé mardi dernier.

Les employés de Linamar et la direction sont parvenus à un accord pour mettre fin à la grève qui touchait l’entreprise depuis mardi dernier. Le siège français de l’entreprise canadienne, situé à Saint-Chamond, a vu le travail reprendre vendredi soir.

Les négociations ont duré à peine quelques jours. Mardi 16 juin, la grande majorité des 160 employés de l’équipementier automobile étaient en grève et réclamaient le versement d’un treizième mois, une prime de 1 000 euros ainsi qu’une augmentation des salaires de 3,5 %. L’une des propositions de l’entreprise comprenait une prime de 800 euros et une augmentation salariale limitée à 2,8 %. Le travail a finalement repris vendredi soir avec l’équipe de nuit.

Thomas Balijon, représentant syndical de Force ouvrière (FO) chargé des négociations avec Linamar, mettait en avant les ''75 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés par l’entreprise'' pour justifier le bras de fer engagé avec la direction. Cette dernière se défend toutefois en affirmant que ses bénéfices restent faibles depuis plusieurs mois.

Les négociations ont finalement abouti à une augmentation mensuelle de 3% des salaires ainsi qu’au versement d’une prime annuelle de 1 000 euros. Le versement du treizième mois a cependant été refusé par la direction de Linamar. Thomas Balijon se satisfait du résultat de ces négociations : ''Nos revendications sont remplies aux trois quarts, on va dire. D’après les retours que j’ai de mes collègues, ça leur convient. Ils sont d’accord avec ça.'' Selon le représentant syndical, l’augmentation de 3% des salaires correspond à une hausse d’environ 50 euros pour une rémunération comprise entre 2 000 et 2 200 euros.

Il reste désormais à voir comment évoluera la relation entre la direction de Linamar et ses employés. Pour Thomas Balijon, l’heure est encore à l’attente : ''On ne sait pas encore très bien. On verra dans quelques semaines.''

Contactée, la direction de Linamar n'a pas donné suite à nos sollicitations.