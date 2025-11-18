Actualité

La Métropole de Lyon renforce la médiation sociale dans trois collèges REP+

  • par La Rédaction

    • Face aux tensions qui perturbent le climat scolaire dans certains quartiers populaires, la Métropole de Lyon prolonge son dispositif de médiation sociale dans trois collèges REP+. Une décision appuyée par les résultats encourageants de la première année d’expérimentation.

    La Métropole de Lyon confirme son engagement pour la tranquillité scolaire en renouvelant l’expérimentation de médiation sociale dans trois collèges REP+ : Henri-Longchambon (Lyon 8ᵉ), Simone-Lagrange (Vaulx-en-Velin/Villeurbanne) et Paul-Éluard (Vénissieux). Portée par l’association ALTM, cette initiative s’inscrit dans les priorités du Contrat de ville 2024-2030, qui met l’accent sur la présence humaine de proximité, la prévention et l’accompagnement des familles.

    Le dispositif repose sur trois axes : la lutte contre les incivilités, les violences et le harcèlement ; la prévention de l’absentéisme et du décrochage ; et la promotion du dialogue et de la citoyenneté. Les résultats de l’année 2024-2025 confirment son utilité selon la Métropole de Lyon : amélioration du climat scolaire, baisse des dégradations, 1500 collégiens sensibilisés et 220 projets menés autour du harcèlement, du sexisme, du racisme ou encore des addictions.

    En 2025-2026, chaque collège bénéficiera d’un médiateur présent dans l’établissement, à ses abords et dans les écoles primaires rattachées. Pour soutenir cette action, la Métropole accorde une subvention de 132 000 € à l'association ALTM.

    à lire également
    Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Théâtre Jean-Vilar et Radiant-Bellevue : "Parle-moi d’amour", autopsie d’un couple  12:39
    Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice 12:00
    Conseil de la métropole Grand Lyon
    Métropole de Lyon : neuf entreprises présentent leurs projets d'économie circulaire 11:17
    cigarettes buralistes la guillotière lyon
    Rhône : trois hommes condamnés pour avoir transporté 1,3 million de cigarettes de contrebande 10:45
    police lyon faits divers
    Rhône : une fillette de 4 ans retrouvée morte à Montrottier, victime d'un "infanticide" 10:09
    d'heure en heure
    Les routes électriques, bientôt une réalité en Haute-Savoie ? 09:54
    Collision à L’Arbresle : quatre blessés dont une victime en urgence absolue 09:25
    voiture police faits-divers
    À Rillieux-la-Pape, un ex-détenu interpellé avec 300 g de drogue dans son coffre 08:55
    La Métropole de Lyon renforce la médiation sociale dans trois collèges REP+ 08:22
    Lyon : à qui Aulas reproche-t-il d'avoir "cautionné" les attentats du 13-novembre ? 08:00
    David Metaxas
    Accusations de viols : l'avocat lyonnais David Metaxas placé en garde à vue 07:44
    Pollution à Lyon : on respire toujours bien ce mardi 07:29
    Un mardi ensoleillé mais très frais à Lyon, seulement 8 degrés attendus 07:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut