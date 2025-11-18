La Métropole de Lyon renforce la médiation sociale dans trois collèges REP+

Face aux tensions qui perturbent le climat scolaire dans certains quartiers populaires, la Métropole de Lyon prolonge son dispositif de médiation sociale dans trois collèges REP+. Une décision appuyée par les résultats encourageants de la première année d’expérimentation.

La Métropole de Lyon confirme son engagement pour la tranquillité scolaire en renouvelant l’expérimentation de médiation sociale dans trois collèges REP+ : Henri-Longchambon (Lyon 8ᵉ), Simone-Lagrange (Vaulx-en-Velin/Villeurbanne) et Paul-Éluard (Vénissieux). Portée par l’association ALTM, cette initiative s’inscrit dans les priorités du Contrat de ville 2024-2030, qui met l’accent sur la présence humaine de proximité, la prévention et l’accompagnement des familles.

Le dispositif repose sur trois axes : la lutte contre les incivilités, les violences et le harcèlement ; la prévention de l’absentéisme et du décrochage ; et la promotion du dialogue et de la citoyenneté. Les résultats de l’année 2024-2025 confirment son utilité selon la Métropole de Lyon : amélioration du climat scolaire, baisse des dégradations, 1500 collégiens sensibilisés et 220 projets menés autour du harcèlement, du sexisme, du racisme ou encore des addictions.

En 2025-2026, chaque collège bénéficiera d’un médiateur présent dans l’établissement, à ses abords et dans les écoles primaires rattachées. Pour soutenir cette action, la Métropole accorde une subvention de 132 000 € à l'association ALTM.