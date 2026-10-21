À Oullins-Pierre-Bénite, la ZAC de La Saulaie poursuit sa transformation

Les premiers nouveaux espaces publics ont été inaugurés ce mercredi 21 octobre dans la ZAC de La Saulaie, située à Oullins-Pierre-Bénite.

La transformation de la ZAC de la Saulaie a franchi une nouvelle étape ce mercredi 21 octobre avec l’inauguration par la Métropole de Lyon des premiers espaces publics au parc des Tanneries et sur la place Valmy.

1,9 million d’euros de travaux

Le parc des Tanneries, situé le long des voies ferrées, fera ainsi bientôt face au futur village olympique des Jeux d’hiver 2030. Il propose deux aires de jeux pour enfants et accueillera, à terme, un skatepark dans sa partie sud. Ce projet marque une première étape dans la création d’une série de parcs et squares au sein du quartier, intégrée aux aménagements de la ZAC.

Quant à la place Valmy, située à la place de l’ancien parking, elle a été aménagée en écho au parvis qui a été créée en 2013 avec l’arrivée du métro et le déplacement de la Gare voyageur au sud de l’avenue du Rhône. Sa conception s’appuie notamment sur une palette végétale d’espèces indigènes et adaptée au changement climatique. Au total, ce sont 4,8 hectares d’espaces verts et trois parcs qui seront aménagés sur le site. Ils sont guidés par "une démarche d’urbanisme favorable à la santé, prenant en compte de manière systématique l’environnement, la qualité de vie et le bien-être des habitants et usagers dans les aménagements, à travers, notamment le design actif", précise la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Le patrimoine est lui aussi mis en valeur avec l’installation d’une statue et d’une œuvre d’art rendant hommage au passé industriel d’Oullins-Pierre-Bénite : une statue de Joseph-Marie Jacquard, inventeur du célèbre métier à tisser Jacquard, est désormais visible sur la place Valmy, tandis que l’œuvre L’Homme de la Saulaie de l’artiste Robert Magand a fait l’objet d’un chantier jeune en avril dernier. Initialement installée sur le square Jean- Jaurès, l’œuvre retrouve aujourd’hui une place au sein du nouveau parc des Tanneries.

Plusieurs travaux lancés en 2027

Si la construction du village olympique devrait débuter mi-2027, de nouveaux projets seront lancés d'ici-là. Notamment celui de l’îlot 4 en début d’année, pour une livraison mi-2029. L'îlot 5 devrait être lancé mi-2027, dans l’attente du permis qui devrait être déposé d’ici la fin octobre. Quant au gymnase, au centre aquatique, la crèche et la maison de santé, les travaux débuteront également tous courant 2027.

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