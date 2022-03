Le maire de Lyon, Grégory Doucet, se rend à Cannes mardi et mercredi au MIPIM, rendez-vous international des professionnels de l’immobilier.

Pendant deux jours, les 15 et 16 mars à Cannes, Grégory Doucet va notamment participer à des conférences autour "de la ville climatiquement neutre et de la participation des citoyens dans la fabrique urbaine", explique la ville de Lyon. Il participera aussi au "grand débat Cities for citizens où il partagera vision, idées et points de vue sur l’intégration des citoyens dans la fabrique de la Ville, aux côtés d’autres élus locaux (Bruxelles, Madrid), d’architectes et d’institutions", poursuit la ville de Lyon.

"Les villes représentent 3 % de la surface de la terre et produisent plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Dans trente ans, en Europe, 8 habitants sur 10 vivront dans des zones urbaines : dès aujourd’hui, il nous faut construire la ville de demain. Pour cela, nous devons ouvrir la voie de la sobriété dans l’utilisation des ressources, développer des solutions pour améliorer la santé globale et réduire l’impact des activités humaines sur le climat, mais aussi accorder une plus grande importance à la qualité des lieux de vie et de travail, repenser la mobilité quotidienne, reconfigurer les espaces publics pour qu’ils soient propices aux échanges, renouveler notre démocratie en impliquant les citoyens dans les projets. A Lyon, nous bâtissons un nouveau modèle urbain", souligne Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon.