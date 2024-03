Des averses orageuses attendues à Lyon vendredi 15 mars

C’est un ciel nuageux qui attend les Lyonnais vendredi 15 mars à Lyon, avant l’arrivée d’averses orageuses en fin de journée.

Le temps se dégrade vendredi 15 mars entre Rhône et Saône. Selon Météo France et Météo Lyon, le ciel va progressivement se charger de nuages au fil de la matinée et de l’après-midi, avant de laisser place à des averses orageuses, entre 17 et 21 heures. Environ "3 millimètres de précipitations" sont attendus sur la période, estime Météo France.

Du côté des températures, c’est une nouvelle journée très douce qui attend les Lyonnais. Dès 8 heures comptez ainsi 10°c, puis 16°c à midi et jusqu’à 19°c avant le début des orages sur l’agglomération. Ces derniers devraient faire chuter les températures de 4 à 5°c dans la soirée.