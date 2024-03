La vigilance aux orages étendue à deux nouveaux départements en Auvergne-Rhône-Alpes

Placés en vigilance pour un risque d’orages, les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie rejoignent l’Isère, le Rhône, l’Ain et la Loire déjà placés au niveau d’alerte jaune.

Six départements du nord et de l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourraient être touchés par des perturbations orageuses ce vendredi 15 mars selon Météo France, qui les a placés en vigilance jaune. Déjà annoncées dans les départements de l’Isère, du Rhône, de l’Ain et de la Loire, la vigilance est étendue ce vendredi matin à la Savoie et la Haute-Savoie.

Du début d'après-midi à la fin de soirée

Selon les prévisions de Météo France, des orages pourraient survenir entre 14 heures et minuit en Haute-Savoie et entre 14 et 21 heures en Savoie. Des précipitations orageuses sont notamment attendues à partir de 17 heures à Annecy, Thonon-les-Bains ou encore Aix-les-Bains.

Dans les autres départements concernés par cette vigilance jaune, la ville de Lyon devrait être touchée par des averses orageuses de 16 à 19 heures. Un peu plus au nord et à l’ouest les villes de Villefranche-sur-Saône et Saint-Étienne devraient également connaître des averses orageuses durant cette période. Elles pourraient toutefois se prolonger dans la soirée, au moins jusqu’à 22 heures. Ce devrait également être le cas plus à l’est sur les villes de Bourg-en-Bresse et Grenoble, où des averses orageuses sont attendues de 15 à 22 heures pour la première et aux environs de 19 heures pour la seconde.