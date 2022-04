À Lyon, le recteur de la mosquée appelle à voter contre ceux qui veulent "bouter" les musulmans "hors de France"

À cinq jours du premier tour de l’élection présidentielle, mercredi 6 avril, le président du Conseil des mosquées du Rhône, Kamel Kabtane, a appelé les musulmans de France à voter dimanche pour"affirmer sans complexe sa citoyenneté".

Sans en citer les noms, le président du Conseil des mosquées du Rhône, Kamel Kabtane, a appelé mercredi 6 avril à voter contre les candidats voulant "bouter hors de France" les musulmans, qui "ne sont pas des citoyens de seconde zone". À cinq jours du premier tour de l’élection présidentielle, dont les sondages donnent pour le moment un mano à mano entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, le recteur de la mosquée de Lyon souhaite une mobilisation forte de la communauté musulmane française pour "affirmer sans complexe sa citoyenneté".

"Non, les musulmans de France ne sont pas des citoyens de seconde zone! Non, les musulmans ne sont pas là par le fait du hasard mais par le fait de cette histoire commune qui s'est construite depuis plus d'un siècle!", affirme M. Kabtane dans un communiqué. Non sans rappeler l'engagement des musulmans à Verdun, sur le Chemin des dames, à Monte Cassino ou leur participation "à la libération de la France du joug du nazisme".