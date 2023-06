À Lyon, le Grand oral du bac débute 

Après avoir passé l’épreuve écrite de philosophie, les 36 000 élèves en classe de terminale générale, technologique et professionnelle de l’académie de Lyon débutent ce lundi le Grand oral du bac qui se déroule jusqu'au 30 juin.

C’est la dernière ligne droite pour les élèves de terminale qui tentent de décrocher leur baccalauréat. Lors d'u une épreuve de 20 minutes avec en amont 20 minutes de préparation, les milliers de terminales de l’académie de Lyon vont devoir montrer leur capacité à prendre la parole de façon claire et convaincante.

Pour cette épreuve du bac général, le candidat doit présenter au jury deux questions préparées durant l’année scolaire portant sur deux spécialités (histoire, maths…). Concernant la voie technologique, les deux questions s’appuient sur l’enseignement de spécialité (finance, marketing…). Dans un second temps, le jury choisit une des deux questions et le candidat à quelques minutes pour mettre en ordes ses idées avant de les exprimer.

Un coefficient plus important pour le Grand oral

Même si beaucoup d’élèves semblaient confiants pour l’épreuve de philosophie, "si j’ai une note en dessous de la moyenne j’aurai mon bac", confiait le lycéen Firmin juste avant l’épreuve écrite, le fait de passer à l’oral s'accompagne d'une pression supplémentaire. Le Grand oral représente en plus un coefficient plus important que celui de l'écrit. 10 en voie générale et 14 en voie technologique, contre 8 en filière générale et 4 en filière voie technologique pour l’épreuve de philosophie.

Les oraux se déroulent du lundi 19 juin jusqu’au vendredi 30 juin, avant la publication des notes finales le 4 juillet. Les meilleurs bacheliers de l’édition 2023 seront reçus dans la foulée par le recteur, vendredi 7 juillet. Pour les autres, ce sera le temps des vacances avant d’entamer une première année dans les études supérieures.

