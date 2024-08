Près de Lyon : les salariés de l'entreprise TSV inquiets pour leur avenir

L'union locale de la CGT de Vénissieux déplore "l'absence de projet" de la direction de l'entreprise ASV à Vénissieux.

Deux ans après le rachat de l'entreprise ASV par le groupe AK, anciennement usine du groupe Areva, les salariés "qui s'étaient fortement mobilisés pour sauver leurs emplois et la pérennité de l'activité sur le site de Vénissieux, sont de nouveau très inquiets", indique l'union locale CGT dans un communiqué diffusé vendredi 2 août.

"Les décisions prises par la direction mettent aujourd'hui en danger l'avenir de l'entreprise et avec elle, de ses salariés", ajoute le syndicat qui indique que l'entreprise semble "tourner en rond" et que "de nombreux points d'interrogation demeurent quant à la santé de l'entreprise et des salariés".

"La CGT dénonce une stratégie visant à laisser la production à l'abandon", indique-t-elle. Et de conclure : "Du fait de nombreuses démissions, principalement dues à l'absence de projet industriel pourtant dans un secteur très porteur et hautement stratégique, une perte des compétences laisse craindre le pire pour les mois et les années à venir."