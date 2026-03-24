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Illustration manifestation Palestine. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À Lyon, l'intersyndicale appelle à une manifestation de solidarité avec la Palestine

  • par NC
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    • Une manifestation régionale est organisée par l'intersyndicale du Rhône samedi à Lyon en soutien à la Palestine.

    L'intersyndicale du Rhône appelle à une manifestation de solidarité avec la Palestine le samedi 28 mars sur la place Bellecour à 14 h 30. "Nos organisations syndicales rappellent leur attachement internationaliste à une paix juste et durable, au respect du droit international et au droit des peuples à l’autodétermination", expliquent les syndicats dans un communiqué de presse.

    Ils demandent "un cessez-le-feu définitif, une paix juste et durable, l'application de la résolution des Nations Unies du 18 septembre 2024 visant à mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens, à la colonisation et à l'apartheid, le droit au retour des réfugiés palestiniens".

    "Depuis octobre 2025, plus de 600 Palestiniens et Palestiniennes ont été tuées à Gaza : les bombardements israéliens restent quotidiens dans ce territoire palestinien occupé. Ces morts s’ajoutent aux plus de 70 000 personnes tuées et plus de 170 000 blessées depuis octobre 2023. La guerre destructrice menée par le gouvernement israélien n’est pas terminée : elle continue à plus bas bruit" dénonce l'intersyndicale.

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