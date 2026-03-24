Rhône. Journée nationale de la résilience : le gouvernement lance l'appel à projets de sa 5e édition

Le gouvernement ouvre l'appel à projets de la cinquième édition de la Journée nationale de la résilience (JNR), dont le point d'orgue se tiendra le 13 octobre 2026.

Créée pour renforcer la culture du risque sur l'ensemble du territoire, la JNR vise à sensibiliser la population aux risques naturels et technologiques, inondations, feux de forêt, séismes, accidents industriels, et à diffuser les bons comportements à adopter avant, pendant et après une catastrophe.

En 2025, plus de 15 000 actions avaient été labellisées sur l'ensemble du territoire, mobilisant plusieurs centaines de milliers de participants. Pour cette cinquième édition, le gouvernement invite tous les acteurs des territoires à proposer des projets répondant à au moins l'un des trois objectifs : développer la culture des risques, préparer les populations à une catastrophe, ou renforcer la résilience collective.

Toutes les formes d'actions sont encouragées : interventions en milieu scolaire, exercices de gestion de crise, ateliers pédagogiques, formations aux gestes qui sauvent, conférences ou encore événements culturels intégrant la thématique des risques.

Les dossiers sont à déposer via la plateforme Démarches numériques jusqu'au 10 décembre 2026 ; les projets soumis avant le 10 septembre pourront en outre concourir au titre de lauréat de la JNR, avec des prix récompensant les initiatives les plus innovantes.