Villeurbanne : le square de la Roseraie rouvre après un an de travaux

Le square de la Roseraie à Villeurbanne était en travaux depuis avril 2022. Réaménagé, sa réouverture est prévue samedi 18 mars.

La Mairie de Villeurbanne annonce la réouverture du square de la Roseraie à l’angle des rues Pascal et Marc-Sangnier. Ce dernier était en travaux depuis près d'un an. Travaux qui ont permis de réaménager l'espace. Une maintenance a été effectuée sur la boucle de promenade qui dessert les différents lieux. Des zones de repos ont été mises en place. Une clairière centrale avec des rosiers et un jardin de sous-bois surélevé ont aussi été créés.

Le coût total de ces travaux s'élève à 340 000€, 65 000€ ont été utiliser pour la plantation de végétaux. Au final, cet espace de 2 850 m² sera accessible dès le 18 mars. En été, du 1er avril au 30 septembre, le parc sera ouvert de 8h à 22h. Le reste du temps, il sera accessible de 8h à 19h.