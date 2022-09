Lyon : deux anciens logements d’instituteurs rénovés en logements sociaux

Au 82e Congrès national de l’Union sociale pour l’habitat qui se tient à Eurexpo du 27 au 29 septembre, la Ville de Lyon s'est engagée dans la rénovation deux deux anciens bâtiments des années 1960 en logements sociaux pour un total de 22 appartements.

La Ville de Lyon fait face à une demande très forte pour les logements sociaux. Si bien que pour 10 demandeurs un seul logement social est disponible, alors que dans le même temps 9,7% des logements sont vacants à Lyon.

À l'occasion du 82e Congrès national de l'Union social pour l'habitat (USH) qui se tient à Eurexpo du 27 au 29 septembre, la Ville de Lyon s'est donc engagée à rénover deux immeubles de son patrimoine vacant. Ces anciens bâtiments qui logeaient des instituteurs dans les années 1960-1970 vont être transformés en 22 logements sociaux sur une surface totale de 1 480 mètres carrés.

Dans un communiqué, la Ville de Lyon note que cette opération "s'inscrire dans [son] plan d'actions pour redonner vie à son patrimoine vacant, en conciliant transition écologique et réponse à la demande sociale de logements.

A l’issue de l’analyse des offres, la Ville de Lyon a retenu la candidature du bailleur Batigère Rhône-Alpes pour porter ces deux projets, avec la signature à venir de deux promesses de baux emphytéotiques administratifs d’une durée de 60 ans. Le programme de travaux permettra d’atteindre le label BBC rénovation et de rénover les bâtiments avec une intention de réemploi des matériaux. Il est notamment programmé l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments, le remplacement des menuiseries et la réfection des logements. Les études et le permis de construire sont prévus pour 2023, en vue d’un démarrage des travaux fin 2024.