A Lyon, après un contrôle de police une arme est retrouvé chez lui

Roulant en sens inverse, il est interpellé. Une arme de poing et plus d’un kilo de résine de cannabis sont retrouvés à son domicile.

Les forces de l'ordre ont interpellé un homme conduisant un scooter en sens inverse de la circulation et sur le trottoir le mardi 16 mai. Il s'agit d'un homme de 18 ans défavorablement connu des services de police. Durant le contrôle, les policiers effectuent une palpation et trouvent sur le jeune chauffard un couteau à cran d’arrêt ainsi que 7 barrettes de résine de cannabis.

Une arme de poing de catégorie D retrouvé à son domicile

Après avoir interpellé et placé le jeune homme en garde à vue, les forces de l’ordre ont effectué une perquisition à son domicile. Durant les fouilles, ils ont découvert une arme de poing de catégorie D avec 21 cartouches et 1,251 kg de résine de cannabis. Le mis en cause est présenté au parquet ce vendredi en vue d’une comparution immédiate.