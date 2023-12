Logements étudiants à Lyon 2 : les maires de Bron et Saint-Priest rencontrent le recteur ce mardi

Les maires de Saint-Priest et de Bron vont rencontrer le recteur de l'académie de Lyon pour évoquer le projet de construction de 700 logements aux abords de l'université Lyon 2 à Bron, entraînant la suppression de 130 places de stationnement.

"On nous fait passer pour des imbéciles", persifle Gilles Gascon, le maire LR de Saint-Priest. Ce mardi, il rencontrera le recteur de l'académie de Lyon accompagné de l'édile LR de Bron, Jérémie Bréaud pour "essayer de remettre l'église au milieu du village", alors que les deux premiers magistrats de leur commune s'opposent à la suppression pure et simple de 130 places de stationnement aux abords de l'université Lyon 2 à Bron.

"On n'a jamais été contre les logements étudiants, simplement lorsqu'on rajoute 700 logements, on évite de supprimer près de 200 places"

La semaine dernière lors du conseil métropolitain, les élus ont approuvé le lancement d'un programme de 682 appartements essentiellement étudiants représentant 770 lits et entraînant la suppression de 130 places de stationnements. A terme, seules 86 places seront recrées à l'emplacement de l'actuel parking P1 avec "contrôle d'accès à usage exclusif de l'université", précise la Métropole de Lyon dans le projet de délibération adopté. Opposée à cette version du projet dès ses balbutiements, la droite a voté contre la délibération avec au cœur de la fronde donc, les maires de Saint-Priest et Bron.

Le projet prévoit la construction de plus de 700 logements. (@Vergély architectes)

"Nos jeunes ont des difficultés pour se loger et les élus LR préfèrent voter contre de nouveaux logements étudiants pour défendre un parking", a ainsi tancé le président EELV de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. "On n'a jamais été contre les logements étudiants, simplement lorsqu'on rajoute 700 logements, on évite de supprimer près de 200 places", lance Gilles Gascon. L'édile estime notamment que de nombreux étudiants vivant dans le Nord-Isère se rendent à l'université en voiture et "vont se retrouver à avoir du mal à stationner".

La possibilité d'un parking souterrain

"Les parkings actuels sont utilisés sur la base de 60 %, nous avons à côté du champ de course , un ensemble de parkings qui n'est que partiellement utilisé", répondait de son côté le directeur du Crous, Christian Chazal au micro de nos confrères de BFM Lyon. Les maires de Saint-Priest et Bron souhaitent que la possibilité d'un parking souterrain soit étudiée. "Cela se fait dans d'autres universités, on doit se mettre autour de la table pour trouver une solution", estime Gilles Gascon.

L'édile espère trouver du soutien auprès du recteur de l'académie de Lyon pour mettre la pression sur la Métropole de Lyon et le Crous. "S'ils continuent à être arcboutés, il va se poser des problèmes importants, juge Gilles Gascon, avant de noter : Pendant un moment, le recteur s'était positionné comme nous, on va voir dans quel sens il va." Les résidences étudiantes doivent être livrées à la rentrée scolaire 2025 pour un début des travaux à la fin de l'année 2024.

