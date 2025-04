Selon une récente étude menée par l'IFOP, 53% des lyonnais se disent favorable à la fermeture du zoo de Lyon. Face à ces résultats l'association de défense animale PAZ, à l'origine du sondage, demande à nouveau la fermeture du site.

A la demande de l'association de défense des animaux PAZ, l'IFOP a menée une étude relative à la fermeture du zoo de Lyon. Menée en février 2025, cette dernière démontre que plus d'un lyonnais sur deux se dit favorable à la fermeture du zoo du parc de la Tête d'Or. Cette même partie de la population "ne pense pas que les animaux du zoo soient heureux" et sont favorables à leur placement au sein d'un sanctuaire. Selon cette étude, la jeune génération serait particulièrement demandeuse de cette évolution, tout comme les électeurs de gauche.

Face à ces résultats, Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ réagit : "La majorité des Lyonnaises et des Lyonnais sont favorables à la fermeture du zoo et au placement des animaux dans des sanctuaires." Elle poursuit : "Nous demandons à Grégory Doucet d’en prendre acte et de cesser de faire comme si ce lieu archaïque faisait l’unanimité." Pour rappel, l'association PAZ est engagée en faveur de la fermeture du zoo de Lyon et demande la mise en sanctuaire de ses animaux.

"Visiter le zoo ne veut pas dire y adhérer"

A travers cette étude, l'association souhaite démontrer que "visiter le zoo ne veut pas dire y adhérer". Selon l'IFOP, 53% des personnes ayant foulé les allées du zoo lors de ces douze derniers mois, se disent favorables à sa fermeture. 50% estiment que les animaux n'y sont pas heureux.

La volonté de fermer le zoo semble également s'imposer comme une question générationnelle. Selon les données fournies par l'IFOP, 70 % des 18-24 ans et 66 % des 25-34 ans sont en accord avec une fermeture du site. Tandis que 35% le sont chez les plus de 65 ans.

A travers cette étude, PAZ a également voulu apprendre si le programme des candidats en matière de condition animale pourrait orienter le vote des Lyonnais en 2026. La réponse est oui dans 58 % des cas. Un chiffre grimpant jusqu'à 71 % pour les personnes ayant voté pour Grégory Doucet en 2020.

