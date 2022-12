4 personnes interpellées à Lyon en marge des victoires de la France et du Maroc

Samedi 10 décembre, quatre personnes ont été interpellées alors que les supporters Français et Marocains célébraient la qualification de leur équipe en demi-finale de la coupe du monde au Qatar.

Hasard du calendrier, samedi, jour de plus grosse affluence pour la Fête des lumières, la France affrontait l’Angleterre pour une place en demi-finale de la coupe du monde de foot au Qatar. Peu avant, le Maroc était aux prises avec le Portugal dans l’espoir lui aussi de décrocher son billet pour le dernier carré.

Un important dispositif de sécurité

La victoire des Français et des Marocains, qui se retrouveront mercredi en demi-finale, a donné lieu à des scènes de liesse et à des attroupements de supporters au niveau de la place Bellecour et de la Guillotière pendant que la Fête des lumières battait son plein. Alors qu’un très important dispositif de sécurité était déjà en place samedi soir pour sécuriser la Fête, mobilisant à Lyon quelque 550 policiers, 130 militaires, 200 policiers municipaux et 400 agents de sécurité privée, peu après la victoire du Maroc face au Portugal, la préfecture avait finalement fait évoluer son dispositif. En raison de la forte affluence sur la Presqu’île, les ponts de l’Université, de la Guillotière, Wilson, Lafayette et Morand avaient été fermés à la circulation, tout comme l’accès aux quais du Rhône.

Victoire du Maroc place Bellecour , les touristes de la Fête des lumières ont en prime ce soir des feux d’artifice #FDL22 pic.twitter.com/p2Tws4JgQX — Guillaume Lamy (@LamyGuillaume) December 10, 2022

La grande majorité des célébrations se sont déroulées dans le calme, mais quatre personnes ont été placées en garde-à-vue pour détention d’artifices ou jets de projectiles et tirs de mortiers sur les forces de l’ordre selon Le Progrès.