[4/4] Urbanisme à Lyon : le port Edouard Herriot passera au vert d'ici 2023

Les travaux de l'HLU, hôtel logistique urbain, ont débuté au début de l'année 2022. Le reste de l'ouvrage, situé au port Edouard-Herriot dans le 7e arrondissement de Lyon, doit être livré au premier semestre 2023. Lyon Capitale fait le point.

Alors que les travaux du HLU (Hotel Logistique Urbain) ont commencé en début d'année, la mise en service de l'ouvrage ne devrait se faire qu'à partir du premier semestre 2023. L'infrastructure, qui doit voir le jour dans le port Edouard-Herriot dans le 7e arrondissement de Lyon, va permettre de stocker des marchandises avant qu’elles soient livrées dans des magasins à l'aide de véhicules décarbonés. En d'autres termes, ce projet vise à la fois une limitation des nuisances des transports de marchandises en milieu urbain tout en prenant en compte la ZFE (zone à faibles émissions) avec des véhicules électriques, des vélos cargos, ou des véhicules bio-gnv pour le dernier kilomètre de livraison.

Deux bâtiments et une surface de 29 000 m2

Avec un coût annoncé de 40 millions d'euros, ce projet se divise en deux bâtiments pour une surface totale de 29 000 m2. Ils permettront de répondre à une demande de plus en plus croissante en matière de surface logistique émise par les opérateurs, aussi bien pour l'approvisionnement de la ville que pour le e-commerce et l'évolution des modes de consommation. Autre objectif affiché, la rationalisation des flux grâce à une mutualisation des livraisons et des trajets retours organisés pour des collectes spécifiques comme par exemple les déchets, ou des collectes de verres. 2 000 m2 seront également consacrés au tertiaire où les activités économiques qui y seront présentes seront liées à la logistique. Manière de créer un écosystème en matière de logistique urbaine.

Marchandises diversifiées

Initié par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et la Métropole de Lyon en 2017, le projet s'est accéléré en 2019. Moment où le groupement composé de Lyon Parc Auto, la caisse des dépôts et consignation, Poste Immo et Serl Immo a remporté l’appel à projet. Depuis, les travaux de dépollution ont été bouclés et le chantier se porte sur les fondations pour pouvoir réaliser les bâtiments. Une fois abouti, le projet mettra à disposition des équipements de manutention, des accès de stationnement et de ravitaillement pour les véhicules, ainsi que des services d'auto-partage et de fret. L'hôtel logistique offrira une typologie de marchandises diversifiées, à la fois produits frais en circuit court, mais aussi de matériaux de construction ou encore de petits colis.

