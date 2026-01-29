Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera bonne à moyenne ce jeudi 29 novembre grâce à des conditions météorologiques favorables à Lyon.

    On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole de Lyon ce jeudi 29 janvier 2026. Grâce à des conditions météo stables et malgré le retour du soleil, la qualité de l'air devrait rester bonne à moyenne dans la région lyonnaise.

    Hormis autour des grands axes de circulation (M6, M7 et boulevard périphérique Laurent Bonnevay, ainsi que dans les communes du sud de Lyon, la qualité de l'air sera bonne. Les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre resteront basses.

