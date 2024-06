L’adjointe aux solidarités de la Ville de Lyon, Sandrine Runel, est officiellement candidate aux élections législatives dans la 4e circonscription du Rhône.

Un moment envisagée pour être candidate dans la 2e circonscription, Sandrine Runel (PS), adjointe aux solidarités de la Ville de Lyon, est finalement candidate aux élections législatives anticipées dans la 4e circonscription du Rhône. "C’est avec une grande responsabilité, mais aussi une immense fierté que je porterai les couleurs du #NouveauFrontPopulaire dans le 4ème circonscription du Rhône", a-t-elle déclaré sur X (ex-Twitter).

5 circonscriptions pour le PS dans le Rhône

La candidate PS portera donc le programme du Front populaire (LFI, PS, EELV, PCF et NPA), après quatre jours d’intenses négociations portant notamment sur la répartition des 14 circonscriptions du Rhône. Ainsi, le Parti socialiste est parvenu à obtenir cinq circonscriptions, la 4e, 5e, 8e, 9e et 10e. La France Insoumise, quant à elle, réinvesti ses députés sortant Gabriel Amard (6e circo) et Idir Boumertit (14e circo).

Les écologistes obtiennent trois circonscriptions, notamment la 3e avec la députée sortante Marie-Charlotte Garin, mais également la 2e, très convoitée à gauche, avec le candidat Boris Tavernier, président de l’association Vrac. Les communistes tenteront de décrocher la 11e circonscription avec le candidat Abdel Yousfi.

