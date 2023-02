16°c et un ciel voilé mardi 21 février à Lyon

Cet après-midi les Lyonnais auront le droit à des températures très printanières. Il devrait faire jusqu’à 16°c, soit 7°c de plus que les normales de saison au mois de février à Lyon.

Ce mardi 21 février marque le 32e jour sans pluies significatives à Lyon, avant, peut-être l’arrivée de quelques gouttes mercredi.. Pas de grand soleil à l’horizon, mais plutôt un ciel masqué par de la brume en début de matinée et qui devrait ensuite être voilé par les nuages.

Températures printanières

C’est du côté du thermomètre que les regards devraient se tourner ce mardi. Selon les prévisions de Météo France, le mercure devrait grimper jusqu’à 16°c dans l’après-midi entre Rhône Saône, soit 7°c de plus que les normales de saison. Un phénomène anormal qui dure depuis plus d’une semaine.

"Nous avons des températures dignes d’un début de mois d’avril. En février, on est censé avoir 8 ou 9°c l’après-midi, alors que là on a plutôt 16°c. Il a déjà fait 20-21°c au mois de février par le passé [le record de 21,9°c a été enregistré en 1958 et 2022 à Lyon, NDLR], mais cela arrivait deux trois journées dans le mois, là le problème c’est que cela dure", expliquait en fin de semaine dernière Romain Weber, météorologue à Lyon Météo.