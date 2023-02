Inquiets, les agriculteurs vont manifester à Lyon avec leurs tracteurs

L’inquiétude monte chez les agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont attendus avec leurs tracteurs dans les rues de Lyon ce mardi 21 février, perturbant la circulation.

Après Saint-Etienne lundi, c’est au tour de Lyon de voir les agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes défiler dans ses rues. Un cortège de tracteurs, conduits par des professionnels inquiets, est attendu dans le centre-ville ce mardi matin. Les agriculteurs tirent la sonnette d’alarme sur "les enjeux pour la France de la souveraineté alimentaire".

Le mouvement est chapoté par la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) et les Jeunes Agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, quelques jours du lancement du salon de l'agriculture à Paris samedi.

Trois cortèges au départ de la Tour-de-Salvagny, Beynost et Rive-de-Gier devraient converger vers le siège de la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), place Jules Ferry dans le 6e arrondissement, où ils sont attendus entre 10 heures et 10h30. Ils prendront ensuite la direction de la préfecture du Rhône, dans le 3e arrondissement.

Des lignes TCL perturbées

Le cortège devrait perturber la circulation de plusieurs lignes de bus TCL, dont le parcours a été aménagé afin d’éviter de croiser la route des tracteurs. Les lignes C1, C2, C3, C4, C6 et C13 sont concernées. Des perturbations sont également à prévoir sur les autoroutes A6, A42, A47 et A7 pour les automobilistes.