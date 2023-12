10 ans du Biodistrict de Lyon-Gerland : les écologistes font le choix de la continuité

Le Biodistrict Lyon-Gerland célèbre ses dix ans. Impulsé par Gérard Collomb, il poursuit sa croissance sous le mandat d'élus écologistes ayant fait le choix de la continuité.

Le 1er décembre dernier, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ), agence de l'OMS, annonçait la réévaluation du PFOA, molécule utilisée notamment dans les revêtements antiadhésifs, en substance cancérogène avérée. Alors que les procédures en justice se multiplient contre les industriels du Sud de Lyon, après la découverte d'une pollution massive des sols, de l'eau et de l'air aux "polluants éternels", cette annonce pourrait jouer un rôle majeur dans la reconnaissance des préjudices.

Végétalisation, mobilités douces...

Pour parvenir à cette classification, des scientifiques issus d'une dizaine de pays ont synthétisé l'ensemble des études concernant la molécule, réunis à Lyon, au siège du Circ, au cœur du Biodistrict de Gerland. En 2024, ce quartier d'une centaine d'hectares fêtera ses 10 ans, lancé en 2014 par le maire d'alors, Gérard Collomb. Une décennie plus tard, plus de 70 entreprises des domaines des biotechnologies et de la santé y sont installées, des laboratoires de recherche ainsi que des agences nationales et internationales. Le Biodistrict accueillera même dès 2024 le biocluster français d'innovation en infectiologie.

Si de nombreux projets ont été impulsés sous les mandats des précédentes majorités, les écologistes et le président de la Métropole, Bruno Bernard, ont décidé de s'inscrire dans la continuité de leurs prédécesseurs, tout en apportant leur vision, notamment urbanistique, au projet. Près de 12 millions d'euros ont ainsi été investis (dont une partie avant 2020) pour les aménagements d'espaces publics et de voirie. Sur le secteur Ouest du quartier de nouveaux aménagements seront ainsi livrés à la fin de l'année, portant à 48 000 m² la surface d'espace public réaménagée avec plus de 320 arbres plantés. Le Biodistrict sera par ailleurs relié à la Gare de Vénissieux en 25 minutes avec l'arrivée du tramway T10 en 2026. La ligne 1 des Voies lyonnaise reliera Gerland à Vaulx-en-Velin en passant par Villeurbanne, là-aussi en 2026.

Lyon accueille un Biocluster d'innovation en infectiologie

Présidé par Bruno Lina, chef de service aux HCL, le tout nouveau Biocluster français d'innovation en infectiologie sera inauguré début 2024. Construit sur la mise en évidence par l'épidémie de Covid-19 de la vulnérabilité du système de santé français face à des pandémies, il aura pour objectif d'accompagner les nombreux acteurs de l'immuno-infectiologie à Lyon et ailleurs pour mettre sur le marché vaccins, antiviraux etc. Ce Biocluster doit devenir un "booster d'attractivité" qui favorisera des investissements industriels supplémentaires dans la région.

La Métropole de Lyon innove aussi avec la création d'un réseau de froid dans le quartier, inauguré en 2022. "300 000 m² de bureaux, ceux du Biodistrict, qui ont une climatisation naturelle par l'eau du Rhône pas cher, et écologiquement durable", se satisfait Bruno Bernard auprès de Lyon Capitale. Du coté des projets d'installation, "on poursuit, et on amplifie", résume encore le président écologiste de la Métropole de Lyon. Et d'énumérer : "En trois ans on a réglé les dossiers du Circ, de l'académie OMS. On a lancé Bioserra 3 et on travaille déjà sur un certain nombre de parcelles publiques ou privées pour la suite." Entre 2014 et 2024, ce sont ainsi plus de 67 millions d'euros co-financés par l'exécutif métropolitain permettant l'aboutissement de plusieurs projet dont la création du seul Institut de recherche technologique français, Bioaster qui fête ses dix ans. Sur la seule année 2022, 38 nouveaux projets ont été financés dans le Biodistrict, pour un total de 104 millions d'euros et 55 millions d'euros de financement public.