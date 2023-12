Exposition à Évian : Félix Ziem, maître de la lumière 

Avec son dôme vitré bordant le lac Léman, le Palais Lumière d’Évian magnifie l’œuvre du peintre Félix Ziem.

Peintre et voyageur pré-impressionniste et orientaliste, Félix Ziem (1821-1911), né à Beaune en Côte-d’or, est mis à l’honneur dans une superbe exposition conçue par le Petit Palais, le musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris et Paris Musées, présentée au Palais Lumière à Évian.

L’occasion nous est donnée de (re)découvrir plus d’une centaine de peintures, aquarelles, dessins, sculptures et croquis de carnets de voyage de cet artiste en perpétuelle quête d’une nature idéale et d’une ouverture au monde. Avec l’idée de proposer un regard nouveau sur son travail et étoffée par des pièces rares, l’exposition révèle, à travers les lieux qui l’ont marqué, tous les pans de sa vie et l’évolution de son style.

Exotisme

Elle invite le visiteur au rêve et à l’évasion avec des tableaux aux lumières chatoyantes représentant Venise, Saint-Pétersbourg, Constantinople ainsi que Marseille, Martigues, Paris… Le tout est contextualisé par des extraits de musique contemporaine, de films et documentaires du XIXe et du début du XXe qui évoquent les débuts du cinéma avec Venise et son côté festif, dévoilent des images rares du sultan de l’époque à Constantinople ou des vues plus classiques tournées à Martigues.

Ils offrent ainsi un jeu de réverbération en symbiose avec les toiles de Félix Ziem qui témoignent de son attrait pour les voyages et l’exotisme.

Félix Ziem (1821-1911), Saisir la lumière – Du 17 décembre au 21 avril au Palais Lumière, Évian