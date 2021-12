Près de Lyon, un "meilleur sommelier de France" chez Bocuse

Le meilleur sommelier de l'année 2019 du Gault & Millau débarque chez Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or.

Après huit ans passés à La Vague d'Or, le restaurant triple étoilé Michelin, auréolé de 5 toques et 19/20 au Gault&Millau du chef Arnaud Donckele (Saint-Tropez), le sommelier Maxime Valéry pose ses flacons à L'Auberge du Pont de Collonges, le vaisseau amiral de Paul Bocuse.

"Maxime Valery est non seulement un sommelier exceptionnel, mais c’est aussi un homme de passion, un pilier dans une maison, et c’est aussi sa sensibilité et sa façon nouvelle d’entrevoir l’expérience client qui nous ont séduit", a déclaré Vincent Leroux, directeur général de L'Auberge du Pont de Collonges.

2 MOF et 1 champion du monde

A 34 ans, Maxime Valéry rejoint l'équipage du restaurant Paul Bocuse, soit deux Meilleurs ouvriers de France (MOF) et un champion du monde : Gilles Reinhardt, chef exécutif depuis 1995 (MOF 2004), Olivier Couvin, chef de cuisine depuis 2001 (MOF 2015) et Benoît Charvet, sacré "champion du monde des desserts glacés 2018".

Maxime Valéry remplacera le MOF Eric Goettelmann qui était arrivé fin 2019 à Collonges.

"La Maison Paul Bocuse incarne les valeurs qui m’animent au quotidien : amour, partage, transmission, s'est enthousiasmé Maxime Valéry. Rejoindre le prestigieux équipage du restaurant Paul Bocuse fut pour moi autant une chance qu’une évidence. Cette adresse est le symbole du plaisir et de la célébration, je suis aussi ému qu’heureux de pouvoir faire briller l’envie dans ce haut lieu de gastronomie."