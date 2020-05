Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant étoilé Au 14 Février dans le 5e

Au 14 Février, dans le Vieux Lyon, l'une des adresses préférées de Lyon Capitale, une étoile au Michelin au demeurant, propose des recettes à emporter deux jours par semaine : un plat de "tous les jours" et un plat plus gastronomique.

Une table mi-frenchy mi-nipponne, vraie parade culinaire franco-japonaise à l’ancienne avec mise en bouche, première entrée, deuxième entrée, poisson, viande, fromage, pré-dessert et dessert.

Un instant de grâce signé du talentueux chef Tsuyoshi Arai.

En attendant la réouverture officielle du restaurant de la rue du Boeuf, Au 14 Février propose, deux fois par semaine (le mercredi et le samedi) une sélection de plats à emporter.

Les commandes se passent au plus tard le mardi avant 18h00 pour le mercredi et le vendredi avant 18h00 pour le samedi.

Plat de la semaine 25€/personne

Saumon fumé maison, semoule de sarrasin, salade mixte

ou

Asperges blanches, jambon cru, oignons frites, noisettes

Magret de canard rôti à la bigarade

ou

Dos de cabillaud frit à la japonaise "Tatsutaage"

Tarte au chocolat parfum whisky japonais Toki

ou

Panna cotta au lait de coco, gelée de Yuzu

Plat spécial 40€/personne

Hors d'oeuvres variés

Terrine de foie gras de canard en brioche

gelée de framboise, groseilles, noisettes, graines de céleri et coriandre

Saumon fumé maison

semoules de sarrasin, concombre, radis, vinaigre de Xérès, aneth et poivre rose

Trio de charcuterie (jambon serrano, chorizo ibérique, magret de canard)

Salade mixte, vinaigre balsamique, huile de noix, fraises et physalis

Asperges blanches ou vertes sauce gribiche

Oignons frits, oeufs durs, parmesan, amandes grillées

Plats

Entrecôte rôtie sauce japonaise (boeuf de Charolles)

ou

Queue de homard à la vapeur, beurre de crustacés

ou

Magret de canard rôti à la bigarade

ou

St-Pierre poêlé, sauce citron calamansi

Desserts

Tarte au chocolat noir parfum whisky japonais Toki

ou Panna cotta au lait de coco, gelée de Yuzu

Au 14 Février

36 rue du Boeuf

Lyon 5e

04 78 92 91 39

Commande et paiement en ligne uniquement sur www.ly-au14fevrier.com

Les plats sont à récupérer sur place entre 12h00 et 14h00 et entre 18h00 et 20h00