Lyon : un seul restaurant décroche un Bib gourmand du guide Michelin

Le guide Michelin a dévoilé les tables qui se distinguent par leur "excellent rapport qualité-prix". La région Auvergne-Rhône-Alpes prend la tête du palmarès. Un seul restaurant lyonnais est primé.

Le guide Michelin a publié, lundi 3 mars, une sélection de 77 nouvelles adresses présentées comme "une invitation aux plaisirs de la table à prix contenu", gage de bon rapport qualité-prix pour le guide rouge.

Jusqu'en 2023, le critère sélectif au prix du menu complet sans boisson, midi et soir, ne devait pas excéder 35 euros. L'inflation étant passée par là, le guide Michelin a remonté le prix du menu autour d’une quarantaine d’euros en régions et autour de 45 euros à Paris.

Cette année, six régions se démarquent particulièrement, incarnant tout "le dynamisme culinaire français", dont la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes qui raflent, chacune, treize Bib gourmand (un tiers des récompenses françaises).

A Lyon, le bistrot Danton (3e) est le seul restaurant lauréat. Mais dans la région, c'est le département de La Haute-Savoie qui tire sa fourchette du jeu avec 4 des 13 Bib Gourmand 2025. L'Allier suis avec deux restaurants primés.

Le palmarès des Bib gourmand Auvergne-Rhône-Alpes 2025

Haute-Savoie Annecy ANTO

Haute-Savoie Annecy Brasserie Brunet

Haute-Savoie Annecy Là-Haut

Haute-Savoie Samoëns Le Lodge

Ardèche Baix Epona

Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Le Bistrot d'à Côté

Drôme Grane Len'K-La Maison Bonnet

Rhône Lyon Danton

Ardèche Neyrac-les-Bains Bistrot Brioude

Isère Saint-Alban-de-Roche Lo Fieu

Loire Saint-Etienne La Table des Matrus

Allier Les Salles Colette

Allier Vichy L’écrin de Marlène

Qu'est-ce qu'un un Bib gourmand ?

Créée en 1997, la distinction Bib Gourmand met en lumière les établissements qui, au sein de la sélection de restaurants du guide Michelin, se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix. Les adresses Bib Gourmand sont "une invitation aux plaisirs de la table à prix contenu" : toutes proposent un repas complet (hors boisson) autour d’une quarantaine d’euros en régions et autour de 45 euros à Paris.

Les Bib Gourmand ont tous un point commun, explique le guide Michelin : ils proposent une cuisine simple et accessible. On repart d’un restaurant Bib Gourmand satisfait d’avoir déguster un si bon repas à si bon prix.

L'ensemble du palmarès des Bib Gourmand France 2025



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Yonne Auxerre Le Sarment Yonne Chablis Chablis Wine Not Côte-d’Or Dijon Cave

BRETAGNE

Ille-et-Vilaine Bruz Récolte Ille-et-Vilaine Cancale Breizh Café Cancale Ille-et-Vilaine Rennes Bombance Ille-et-Vilaine Rennes Breizh Café Rennes Ille-et-Vilaine Rennes Estime Ille-et-Vilaine Rennes Fezi Morbihan Vannes Boma

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Fougères-sur-Bièvre

Mont-près-Chambord Avarum

Domus

Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Le Louroux

Richelieu La Table du Prieuré

Fossé Saint Ange

GRAND-EST

Haute-Marne Langres Mirabelle

ILE-DE-FRANCE

Paris Paris 2ème Mắm From Hanoï Paris Paris 7ème Bistrot des Fables Paris Paris 9ème BRU Paris Paris 9ème Le Tire-Bouchon Rodier Paris Paris 14ème Capsule Paris Paris 18ème Fana Paris Paris 19ème Le Cadoret Paris Paris 19ème Lao Siam

NORMANDIE

Eure

Manche Nassandres sur Risle

La Haye L'Auberge de la Vallée

Le Petit Nor’Cat Orne Saint-Langis-lès-Mortagne Les Pieds Dans l'Eau Calvados Trouville-sur-Mer Turbulent Calvados Mathieu Roze

NOUVELLE-AQUITAINE

Charente Angoulême La Bistronomie Pyrénées-Atlantiques Biarritz Léonie Gironde Bordeaux Kedem Gironde Bordeaux Madame B Gironde Bordeaux Panaille Gironde L’Houmeau Briemm Pyrénées-Atlantiques Irouléguy Jarapea Dordogne Issigeac L’Atelier Pyrénées-Atlantiques Larrau Etchemaïté Landes Mézos La Maison de Mézos Nouvelle-Aquitaine Pau Omnivore Nouvelle-Aquitaine Périgueux Café Louise Corrèze Ussel Château du Theil

OCCITANIE

Tarn Albi La Table du Sommelier Hautes-Pyrénées Argelès-Gazost Au Fond du Gosier Hautes-Pyrénées Bagnères-de-BigorreTarbes La Table du Cinq L’Empreinte Hérault La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-CastriesMontagnac L’Ogustin Côté Mas Tarn-et-Garonne Laguépie L’Angle Gers Lectoure Racine

Aveyron

Gard Naucelle

Nîmes L’Obélias

Le Bistr'AU - Le Mas de Boudan

PAYS DE LA LOIRE

Loire-Atlantique Basse-Goulaine Restaurant du Pont Loire-Atlantique Nantes OBBO Loire-Atlantique Saint-Michel-Chef-Chef Beau Boucot Maine-et-Loire Cholet La P’tite Patte Maine-et-Loire Saumur L’Essentiel Maine-et-Loire Saumur La Table By Mi-K'L Mayenne Fontaine-Daniel La Forge Sarthe Chahaignes Silex Vendée Montaigu L’Atelier

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR