Le restaurant lyonnais, "Bergamote", récompensé au Fork Awards

Le restaurant Bergamote, situé à Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon, a été récompensé par un prix gastronomique lors des Fork Awards le 21 novembre dernier.

Le site de réservation de restauration The Fork, anciennement "La Fourchette", a organisé une grande cérémonie au palais de la Bourse, à Bordeaux, au cours de laquelle six restaurants ont été récompensés. Parmi eux, le restaurant Bergamote de Lyon s’est vu attribuer cette distinction, accompagné de cinq autres "jeunes restaurants".

Récemment ouvert rue de Gerland, dans le 7e arrondissement, l’établissement est devenu un Bib gourmand Michelin en mars 2022. Son jeune chef Maxime Pujol, est en train de se faire une réputation au sein de la ville de Lyon, mais qui pourrait, avec cette distinction toucher les quatre coins du pays. Fort de son talent, le jeune restaurateur a fait ses classes au sein du groupe Bocuse, au restaurant le Gourmet de Sèze (Lyon 6e), en secondant le chef Jérémy Galvan avant d’ouvrir son propre restaurant.

Récompenser les nouveaux talents

Pour la troisième édition de son prix gastronomique, l’organisation a toujours la même ligne directrice, "célébrer les talents de demain en récompensant les tables récemment ouvertes". Se confiant à 20 minutes, Damien Rodière, directeur général Europe du site The Fork appuie sur cette dimension participative. "Nous avons réuni un jury de 77 grands chefs, pour la plupart étoilés, qui nous ont confié leurs adresses coup de cœur", avant que dans un deuxième temps, le public ne vote pour un des 75 établissements sélectionnés.

La seule condition était que les nommés "soient des nouveaux restaurants récemment ouverts, sur les 12 à 18 derniers mois". Les six restaurants ayant obtenu le plus de suffrages parmi une dizaine de milliers de votants, ont été récompensés, avec un prix spécial de la gastronomie française.

Le vainqueur des vainqueurs

Parmi les six restaurants préalablement récompensés, il fallait aussi trouver "le vainqueur des vainqueurs" et c’est Mallory Gabsi qui remporte le Grand Prix du Public The Fork Awards 2022. Le demi-finaliste de la saison 11 de Top Chef est le second plus jeune candidat à se hisser à ce stade du concours.

Son restaurant parisien joue sur des associations de saveurs uniques et des jeux de textures. Avec l’ouverture de son restaurant en mars dernier, le but du jeune belge est d’obtenir sa première étoile Michelin de Paris dans les prochains mois.