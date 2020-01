Lyon : le restaurant Les Apothicaires décroche sa première étoile Michelin

Les Apothicaires de Tabata et Ludovic Mey

Le restaurant de Tabata et Ludovic Mey, Les Apothicaires (Lyon 6e), décrochent une étoile au guide Michelin 2020. Amplement méritée - et annoncée par Lyon Capitale.

Si le palmarès 2020 du guide Michelin ne sera dévoilé qu'à partir de 16h30, en direct de Paris, les fuitent vont bon train.

A Lyon, c'est la cuisine instinctive, végétale et migratoire de Tabata et Ludovic Mey, dans leur restaurant à mi-chemin entre l'appartement scandinave et le cabinet d'apothicaire, le bien-nommé Les Apothicaires (23 rue de Sèze, 6e), qui brille désormais d'une étoile au guide Michelin 2020.

L'information a été confirmée à Lyon Capitale de source sérieuse.

Dans une récente interview au site atabula.com, Gwendal Poullenec, le directeur des guides Michelin, avait annoncé que "le guide France 2020 devrait apporter son lot de surprises".

A Lyon Capitale, la promotion des "Apos" n'a rien d'une surprise. Nous y avions déjeuné la première fois un 3 mars 2016. "Dans les assiettes, c'est la découverte. Végétal. Terrien. Hyper gourmand." , prédisant que le lieu allait être un hot spot culinaires de la ville.

Cette étoile est donc amplement méritée et surtout très juste. Une très belle année pour le duo de cuisiniers qui vient d'ouvrir Food Traboule, dans le Vieux-Lyon. À Lyon Capitale, on est persuadé que Food Traboule va consacrer Lyon dans le carré des grandes métropoles gustatives.

Jeudi dernier, Lyon Capitale pronostiquait Les Apothicaires comme très probable promu à une étoile.