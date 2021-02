Lyon : et les 6 nouveaux chefs lyonnais installés dans le kiosque de la place des Jacobins sont...

Devant le succès de l’opération "Kiosque solidaire", où des chefs sont aux fourneaux (ou presque) dans le kiosque de la place des Jacobins (Lyon 2e), dont l'intégralité des bénéfices sera reversée au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, les prolongations sont lancées.

Comme Lyon Capitale l'avait annoncé le 2 février dernier (et alors que l'opération était à peine commencée), Kiosque Solidaire se prolonge la dernière semaine de février.

Après les 15 premiers chefs (qui se succéderont encore lundi 15 février avec Fréderic Bello de Boucherie Bello, mardi 16 février avec Valérie Cristina de 2 La Gare à Saint-Romain-de-Popey, mercredi 17 février avec Laurent Canal de La Meunière, jeudi 18 février avec Marcel Ravin & Anthony Clorennec dueLe Grand Réfectoire et vendredi 19 février avec Christian Têtedoie, Christophe Carlier & Luca Sanguiliano du Groupe Têtedoie & La Voûte chez Léa), 6 nouveaux chefs participeront au deuxième service de l'opération au profit de Notre-Dame des Sans Abri de Lyon.

L'idée : proposer un menu unique chaque soir. Chaque chef a carte blanche sur son menu, avec un cahier des charges simple : le menu proposé est de 28,50€. Les chefs sont défrayés du coût de la matière première (une partie des marchandises est offerte par Métro) et les bénéfices sont intégralement reversés au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

Fabrice Bonnot (Cuisine & Dépendances), l'initiateur de l'opération culinaire solidaire proposera aussi, chaque soir, une soupe à 4 euros pour celles et ceux qui n'ont pas commandé et souhaitent participer à cette opération solidaire des chefs cuisiniers lyonnais.

Les réservations sont lancées lundi 15 février à 20h00... attention ça part vite.

Le concept

6 chefs aux fourneaux pour vous concocter un menu solidaire à partager chez soi "comme au restaurant".

Le prix

Unique : 28,50€ (menu : entrée, plat, dessert).

Où passer commande ?

www.kiosque-chefs-solidaires.fr

Quand passer commande ?

48 heures à l'avance.

Où retirer la commande ?

Kiosque de la place des Jacobins, Lyon 2e.

Quand retirer la commande ?

Sur place, entre 15h00 et 18h00. Livraison possible entre 15h00 et 20h00.

Lundi 22 février

Audrey et Williams Jacquier (Le Vivarais)

Velouté de potimarron aux éclats de châtaigne

Blanquette de veau à l'ancienne

Pomme rôtie, robe de crumble et épices

Mardi 23 février

Kevin Lepage (Léon de Lyon)

Pâté-croute au foie gras de canard, pickles de légumes, condiment de betterave

Volaille fermière de la maison Mieral farcie à la truffe, riz au comté

Tartelette à la praline

Mercredi 24 février

Thomas Ponson (Restaurant Thomas)

Crémeux de panais, volaille farcie aux herbes, citron zesté

Lieu jaune grillé, ragoût de lentilles vertes du Puy, lard fumé

Pain perdu caramélisé

Jeudi 25 février

Vatel Gourmet

Terrine de saumon et fromage frais aux fines herbes

Boeuf sauté façon thaï et son wok de légumes

Baba au rhum

Vendredi 26 février

Marc Boissieux (L’InaTTendu)

Oeuf parfait, crème de topinambour, haddock, café

Suprême de volaille fermière, ravioles et champignons, sauce au vin jaune

Tarte citron et basilic

Samedi 27 février

Florence Périer (Le Café du Peintre)

Salade de lentilles vertes du Puy aux figues et magret de canard fumés par nos soins

Blanquette d'échine de porc fermier à la sauge, écrasé de pomme de terre à la graine de moutarde

Diplomate aux pralines